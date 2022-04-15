2月寒害遲發農損 那瑪夏水蜜桃現金救助即日申報

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高雄市那瑪夏區水蜜桃受2月低溫和雨害，著果不良。高雄市政府自16日至25日起受理農友申報現金救助及低利貸款，農業局人員日前也邀集農業試驗所、農糧署與公所人員確認災情。（高雄市農業局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月15日

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）因2月雨害及低溫，那瑪夏區水蜜桃著果不良現象顯現，約減產3成。經高市府向中央爭取那瑪夏區水蜜桃農產業天然災害現金救助及低利貸款，自16日至25日起受理農友申報。

針對這波水蜜桃遲發性農損，高市農業局農務管理科表示，那瑪夏區為高雄水蜜桃主要產區，種植面積約40公頃。年初受到2月雨害及低溫影響，水蜜桃授粉不佳、著果數減少，約減產3成。

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農業局接獲災情通報後，邀集農業試驗所、農糧署與區公所組成勘災小組，現地確認那瑪夏區水蜜桃災損情形已達爭取救助門檻，隨即向農委會爭取現金救助及低利貸款。

農業局長張清榮提醒那瑪夏區種植水蜜桃且受災損失達2成以上農友，務必25日前（假日照常受理申請），持身分證、印章、農會存款簿，以及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，向土地所在區公所申辦現金救助，農業局也會全力協助與加速勘災與現金救助發放，農友復耕若需低利貸款，可洽當地農會辦理。（編輯：孫承武）1110415