信義行政中心改建案過環評 溫室氣體排放量重估

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（中央社記者陳怡璇台北15日電）信義行政中心改建案今天第3次環評，前次因綠電及鳥擊等問題未過，經補件再審後通過，但溫室氣體排放量要依環保署的方法重新估算，應改成動態修正，也要確保太陽能面板面積。

信義行政中心被鑑定為海砂屋，北市府以地上權方式招商改建，西元2019年由南山人壽以新台幣159.81億元權利金得標，規劃興建30層樓商辦大樓，擁有地上權50年，產權仍屬台北市政府。

環評委員在前次環評會議認為，開發單位應配合台北市2050淨零排放目標納入，並增加綠電及關注鳥擊問題，要求補充資料再審。

台北市環保局今天開會三度審查此案。開發單位表示，在溫室氣體檢討及節能減碳計畫方面，把原先的銀級規劃再往上提升，二氧化碳減量指標由4.1提高至6，增加再生建材使用面積。

汙水垃圾改善指標則從3.56提高至5，增加使用階段清運管理的取分；整體綠建築等級，由41.92的銀級提高至51.91的黃金級。

此外，鳥擊監測計畫方面，建物的玻璃帷幕將採用外凸垂直立料、非平面玻璃，應可避免窗殺事件；若1個月內有10起窗殺事件，會考慮在玻璃帷幕上貼友善鳥類窗貼。

開發單位表示，微風南山廣場也採用類似玻璃帷幕工法，窗殺事件非常少，會在營運期間偵測，前半年為每天1次，若期間都沒有窗殺狀況，再調整為每週1次。

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環評委員李育明指出，樂見開發單位願意把綠建築等級再提高，但資料中的溫室氣體排放量計算方式是舊方法，應改成動態修正，參考環保署的最佳可行控制技術增量估算。對此，開發單位承諾重新計算。

最終環評委員決議，此建案在生活、自然、社會環境，以及經濟、文化、生態等可能的影響範圍上，已在環境影響說明書上清楚呈現，無須進行第2階段環評，通過信義行政中心改建案環評。（編輯：戴光育）1110415