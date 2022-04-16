春季美景老梅綠石槽 搭配周邊適合慢活小旅行

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新北石門老梅綠石槽進入吸睛季節，在白色浪花與沙灘間鋪上綠色地毯，吸引許多遊客前往朝聖、拍照。中央社記者黃旭昇新北攝 111年4月16日

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北石門老梅綠石槽進入吸睛季節，在白色浪花與沙灘間鋪上綠色地毯，吸引大批民眾朝聖攝影。石門區長林俊宏今天呼籲搭乘大眾運輸前往暢遊周邊景點，也避免踩踏而危險、遭罰。

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處副處長游麗玉今天接受中央社記者電訪表示，北海岸石門老梅海岸每年春季，由海蝕溝槽和石蓴共同構成綠石槽美景，吸引大批遊客朝聖、攝影。

游麗玉說，披附在石槽上的石蓴，是北海岸潮間帶常見綠色海藻，一年四季都可生長，春季更覆蓋於潮間帶海蝕平台或礁石，「綠色地毯」會因夏天暫時白化消失，但石蓴的孢子仍存於石縫，等待東北季風到來後再次生長。

清明節過後，陸續有遊客湧入老梅社區欣賞綠石槽，停車場不敷需求。新北市石門區長林俊宏今天告訴記者，目前綠石槽覆蓋率約50%，造訪最佳時機為4月、5月間，建議事先查詢中央氣象局潮汐預報新北市石門每日退潮時間。

林俊宏說，周邊停車空間有限，建議可在新北市淡水區或基隆市搭公車前往老梅社區，沿綠石槽沙灘可到富貴角步道、富基漁港等景點吹海風、吃海鮮，來一趟慢活的小旅行。

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游麗玉表示，部分民眾因好奇或想近距離取景拍攝，踩踏綠石槽影響環境生態永續穩定，北觀處結合海巡署、石門區風箏推廣協會、石門區有機農業推廣協會，組成巡守志工隊現場巡邏、解說，加強勸導遵守「不踩踏綠石槽欣賞公約」。

游麗玉說，石槽表面濕滑，溝槽間會噴出海水，應避免在石槽上跳躍踩踏發生危險。已經有1名遊客勸導不聽，依發展觀光條例開出1張罰單，處罰新台幣5000元。（編輯：李錫璋）1110416

北海岸石門老梅海岸每年春季，由海蝕溝槽和石蓴共同構成綠石槽美景，經常吸引大批遊客朝聖、攝影。中央社記者黃旭昇新北攝 111年4月16日

新北石門老梅綠石槽進入吸睛季節，在白色浪花與沙灘間鋪上綠色地毯，吸引大批民眾前往拍照。石門區長林俊宏16日指出，目前綠石槽覆蓋率約50%，造訪最佳時機為4月、5月間，建議民眾事先查詢中央氣象局潮汐預報新北市石門每日退潮時間。中央社記者黃旭昇新北攝 111年4月16日