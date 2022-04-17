友聯國際集團簽約投資25億 打造彰化首座百貨公司

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彰化縣20日將和負責經營中友百貨的友聯國際集團簽約，投資開發中友百貨彰化館，打造彰化縣第一座百貨公司，位置選在現今的彰化市公有第二停車場。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年4月17日

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（中央社記者吳哲豪彰化17日電）彰化縣20日將和負責經營中友百貨的友聯國際集團簽約，集團預計投資新台幣25億元興建地上12樓、地下2樓，樓地板面積約3萬坪的中友百貨彰化館，成為彰化第一間百貨公司。

彰縣府今天發布新聞指出，4月15日負責經營台中中友百貨的友聯國際集團執行董事李奇庭及總經理劉嘉誠帶領團隊幹部，拜訪彰化縣長王惠美，針對中友百貨彰化館交換意見，也決定20日簽約，投資興建中友百貨彰化館。

王惠美指出，彰化有為數眾多的上市櫃公司及千萬收入農家，這些隱形消費高端人口都是百貨公司的貴賓，但彰化人常感嘆彰化沒有百貨公司，很高興友聯國際集團願扮演領頭羊，率先投資開發中友百貨彰化館，打造彰化縣第一座百貨公司。

李奇庭說，集團看重彰化人高消費的能力才下定決心，布局彰化新館，在中友百貨82萬多名會員中，有9萬人、近11%的會員來自彰化，顯見彰化具有消費力道，對於中友百貨彰化館未來發展抱有高度期望。

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除了中友百貨彰化館外，王惠美也建議，未來可以興建地下商場廊道連接彰化縣衛生局旁約1公頃大的機關用地開發案，不只帶給縣民全新娛樂、購物、美食及影城饗宴，同時也創造更多就業的機會。

彰縣府指出，彰縣衛生局旁的機關用地，所有權人分屬縣府及彰化市公所，未來也將循中友百貨開發模式，採公共設施多目標開發，將透過都市計畫變更及促進民間參與投資方式，打造大型影城及購物商場，目前正在辦理都市計畫變更程序，由內政部都市計畫委員會審議中。（編輯：黃世雅）1110417