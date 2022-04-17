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竹縣松林國小確診者接觸逾10班 4/18暫停實體課

2022/4/17 22:21
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（中央社記者郭宣彣新竹縣17日電）新竹縣政府今天宣布，因新豐鄉松林國小有學生確診，因密切接觸者班級超過10班，且採檢結果尚未出爐，為防疫考量，明天全校暫停實體授課1天。

新竹縣政府今天提供新聞資料表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，新豐鄉的松林國小有1名學生確診，這班級至22日暫停實體授課，但因密切接觸者超過10班級，採檢結果尚未出爐，明天全校暫停實體授課1天。山崎國小有3名學生確診，因密切接觸者相處班級超過10班，全校至25日暫停實體授課。

新豐國小1名學生確診，學生所屬班級至21日暫停實體授課。聚集德非營利幼兒園有10名同班幼生確診，這班至21日暫停實體授課。忠孝國中1名學生確診，這班到21日暫停實體授課。仰德高中2名學生確診，全校至18日暫停實體授課。

竹北市的新社國小因有1名學生確診，這班至24日暫停實體課程。六家國小1名學生確診，這班至24日暫停實體授課。博愛國小1名學生確診，這班至22日暫停實體授課。

新埔鎮的北平華德福實驗學校有1名學生確診，這班23日暫停實體課程。芎林鄉的芎林國小有1名學生確診，學生所屬班級到18日，暫停實體授課。

湖口鄉包含信勢國小1名學生確診，這班至21日暫停實體授課。新湖國小分別有1名學生、1名老師確診，全校至18日暫停實體授課。（編輯：李亨山）1110417

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