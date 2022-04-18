高雄芒果災損達門檻 救助措施將於近日公告

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受年初雨害影響，高雄改良種芒果、本土種芒果、水蜜桃、玉荷包及龍眼傳出災情，市府農業局邀集農改場及農糧署組成勘災小組前往瞭解災損情形，並函報中央爭取救助。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年4月18日

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）高雄芒果年初因雨害影響開花，經市府農業局及農糧署等單位多次會勘，確認茂林區本土種芒果及全市改良種芒果受災嚴重，已達救助門檻，農委會預計於近日公告救助措施。

農業局今天對中央社記者表示，因2月至3月降雨及鋒面致災，高雄改良種芒果、本土種芒果、水蜜桃、玉荷包及龍眼均分別傳出災情。市府農業局邀集農改場及農糧署組成勘災小組確認災情後，再函報中央爭取救助。

那瑪夏區為高雄水蜜桃主要產區，種植面積約40公頃，2月開花期受到雨害及低溫影響，導致授粉不佳，有著果不良現象，受災3成。農業局表示，因那瑪夏水蜜桃受災明顯，已率先通過救助門檻，每公頃救助新台幣9萬元。

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此外，芒果因2月3月雨害，導致花穗著果不佳或落果現象，市府爭取救助進度也引起不少民代關心。高雄市議會今天有多名議員質詢此事，農業局長張清榮答詢說，前後已累計會勘3次，終於達到補助門檻，農委會應會在近日公告。

農業局表示，高雄改良種芒果，預計每公頃救助9萬元，本土種芒果每公頃救助7.5萬元。至於玉荷包及龍眼災損，初判致災原因仍待釐清，農業局將持續掌握災情，評估啟動天然災害現金救助機制。（編輯：黃世雅）1110418