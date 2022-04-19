高雄芒果因雨受損 現金救助低利貸款20日起受理

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）高雄六龜、桃源和茂林區芒果產區，受降雨影響導致開花著果不佳及花穗受損，受災逾4成。農委會今公告高雄市明起至29日啟動天災現金救助，低利貸款，農民可向區公所申報。

高雄市政府農業局晚間發布新聞稿指出，高雄改良種芒果種植面積共1581公頃，其中以六龜區331公頃及桃源區246公頃最多，茂林區高市本土種芒果主產區則約110公頃。2到3月原正值高雄各種芒果開花著果期，但受2、3月下旬連日降雨影響，導致芒果出現開花著果不佳及花穗受損等現象，受災逾4成。

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高市農業局經邀集高雄區農業改良場、農糧署與區公所組成勘災小組勘查後，向中央爭取相關救助，農委會今天公告高雄改良種芒果及茂林區本土種芒果啟動農產業天然災害現金救助及低利貸款，農民自明天起至4月29日止（假日不休息）可向土地所在區公所申報。

農業局長張清榮提醒，種植改良種芒果或茂林區種植本土種芒果，且受災損失達2成以上農友，務必需在4月29日前，持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向土地所在區公所申辦現金救助。（編輯：吳協昌）1110419