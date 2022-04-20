北市確診個案居家照護上線首日 關懷包量能短缺

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（中央社記者陳昱婷台北20日電）台北市今天啟動居家照護，副市長黃珊珊說，因需求大增，原要送給居家照護及居家隔離者的關懷包量能有困難，將以優先給居家照護確診個案，待重新招標，再恢復發送給居家隔離者。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，黃珊珊說，各區居家關懷中心今天上線，預期會需要一些時間磨合，但會以最快速度提供居家照護及居家隔離者必要服務。

黃珊珊指出，本來會發送給居家照護及居家隔離者的關懷包，因為一下子人數大增，量能有困難，所以會優先給居家照護的確診者，暫停送給居家隔離者，等重新對外招標、打通物流系統後就會持續發送，大概需要一週的時間。

媒體詢問，居家照護許多配套措施是由里長協助，不過市府仍未將SOP發給里長。黃珊珊說，里長需要了解的部分就是實施居家照護對社區造成的風險，才能協助防疫，因此會透過民政系統將相關圖卡發給里長，而居家照護及居家隔離者的名單，由於涉及隱私，就不會提供。

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至於目前居家照護累積人數及運作狀況，黃珊珊說，因為今天是第一天上線，所以衛生局還在瞭解個案狀況並陸續安置、派案中，而居家照護者則是會有一些緊張，不過關懷中心提供醫療資訊後就會安心在家隔離。

國民黨籍台北市議員耿葳質疑，願意為確診者送藥的藥局數僅占全部的1/3、211間，未來恐陷「藥師荒」。黃珊珊強調，市府兩週前就跟台北市藥師公會達成合作共識，工會將全力協助有慢性病的確診者，其他確診者則會由視訊看診的聯合醫院負責送藥，不會有「藥師荒」。（編輯：卞金峰）1110420