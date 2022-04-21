確診居家照護將啟動 台南家屬代領藥獎勵200元

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台南市長黃偉哲21日宣布採行「藥師送藥」及「家屬代領」雙軌制，且祭出家屬代領獎勵金200元的措施。（台南市政府提供）

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（中央社記者張榮祥台南21日電）因應疫情大浪來臨，COVID-19確診者居家照護將全面啟動，台南市長黃偉哲今天宣布採行「藥師送藥」及「家屬代領」雙軌制，且祭出家屬代領獎勵金200元的措施。

台南市長黃偉哲今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會指出，全國染疫預估總人數從230萬人至400多萬人不等，衝擊醫療體系及經濟發展，他希望疫情發展和緩。

黃偉哲表示，確診者居家照護下週將全面啟動，台南市將採行「藥師送藥」及「家屬代領」雙軌制，代領家屬將可獲得新台幣200元或等值的代金、物品，但已領取中央代領津貼者，不重複發放，以避免1人藥局因藥師送藥而關門。

台南市副市長趙卿惠說，疫情升溫是必然趨勢，台南市疫情穩定緩升，但每天約有1萬人接種疫苗，台南市將加強集中檢疫所的增設。

台南市政府衛生局長許以霖分析，以台南市3月人口185萬5449人計算，預估確診者27萬8317人，中症者1196人，重症者83人，死亡139人；台南市將成立居家照護服務中心，且建議中央考量開放6歲以下確診者收治入住有醫療團隊進駐的加強版集中檢疫所。

台南市今天新增33例COVID-19確診病例，涵蓋5條舊傳播鏈、1條新傳播鏈，以及有待疫調的23例。

衛生局發布新聞稿指出，5條舊傳播鏈分別是台南軍營相關衍生個案1例、參加台北張惠妹演唱會相關衍生個案3例、科技廠相關個案2例、小琉球旅遊團個案接觸者1例、學校個案同住家屬1例；新傳播鏈是參加鹽水教會活動2例。（編輯：陳仁華）1110421