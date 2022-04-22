母親節將至鼓勵疫苗接種 台中業者推小黃卡享優惠

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母親節即將到來，台中市飯店及餐飲業者推出愛心公益及優惠活動，有業者推出多款主題蛋糕，有女王皇冠造型，也有媽媽喜歡的彩妝系列。（業者提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年4月22日

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（中央社記者郝雪卿台中22日電）母親節即將到來，台中市飯店及餐飲業者推出愛心公益及優惠活動，有飯店業者舉辦預購1顆蛋糕就相對捐出1顆給弱勢媽媽，還有業者祭出只要有疫苗接種小黃卡就可享優惠。

溫馨母親節即將到來，雖然受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情陰影籠罩，台中市多家飯店及餐飲業者仍然推出母親節主題蛋糕及特惠應戰，提前預購還有優惠，讓辛苦的媽媽們歡度母親節。

台中長榮桂冠酒店連續第9年舉辦「愛的蛋糕傳送計畫～買1捐1活動」，公關副理陳怡如今天接受採訪時表示，即日起至5月3日前，消費者預購任1顆母親節蛋糕，飯店就捐1顆蛋糕給弱勢家庭的媽媽們。

陳怡如指出，過去8年來，共已送出924顆蛋糕，即使今年有疫情干擾，仍然照常舉辦活動，希望讓偏鄉的弱勢家庭可以感受過節溫馨，還有客人年年購買5個蛋糕，請飯店協助捐贈。

連鎖咖啡85度C公關副總鐘靜如表示，這次推出6款母親節主題蛋糕應戰，5月5日前預購可享85折優惠，還祭出會員預購可參加抽獎活動，預計今年全台母親節檔期可售出21萬個蛋糕，相較2021年可望成長3.1%。

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面對疫情延燒，為鼓勵民眾踴躍施打疫苗，有業者祭出出示疫苗小黃卡就享優惠活動，逢甲商圈的星享道酒店推出多項小黃卡優惠，公關蔡洛如表示，憑疫苗接種卡並已完成2劑疫苗即享一泊二食平日入住酒店優惠，4月底以前到星饗道國際自助餐消費，平日晚餐雙人行，第2人半價。

為鼓勵更多台中市民接種疫苗，新天地樂食百匯則推出500元現金折抵活動，新天地餐飲集團行銷副總林國威指出，至5月31日以前的週一至週五，只要持今年4到5月疫苗接種紀錄到崇德店樂食百匯用餐，不論年齡、第幾劑，立享500元現金折抵。（編輯：李錫璋）1110422