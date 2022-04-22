莫德納疫苗短缺 桃園隨到隨打站4/23喊卡

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（中央社記者葉臻桃園22日電）桃園今天新增588例確診，包括派出所長、護理師和移工群聚。市長鄭文燦表示，目前高端疫苗充足，將安排專案接種；莫德納疫苗短缺，預計下週才會配發，明天隨到隨打站暫時不開。

鄭文燦下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時表示，桃園新增588例本土個案，較重要的確診個案包括大竹派出所所長、榮總桃園分院護理人員，以及和碩聯合科技公司移工群聚。

鄭文燦表示，桃園市政府警察局蘆竹分局大竹派出所所長，昨天快篩陽性、今天採檢確診，已匡列近距離接觸者，目前進行疫調。

鄭文燦表示，榮總桃園分院1名護理人員，家中有親人發燒，這名護理人員昨天因為喉嚨痛，快篩陽性、採檢確診，榮總桃園分院匡列密切接觸者12人、擴大採檢128人，結果都是陰性，醫院特定樓層只出不進、提高防疫等級，目前研判為家戶感染，非院內感染。

鄭文燦表示，龜山工業區和碩聯合科技公司，新增15人陽性，主要是由移工群聚感染引起，已請和碩聯合配合分艙分流，以及提高廠區防疫安全。

鄭文燦表示，桃園目前高端疫苗充足，莫德納疫苗部分，包括各醫院、診所、衛生局等都短缺，原訂明天在桃園火車站後站開設的疫苗隨到隨打站，因為原本分配的疫苗量不夠，因此決定場次取消、隨到隨打站暫時不開。

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鄭文燦說，莫德納疫苗預計下週後會分送到桃園，會在確定疫苗到位後，安排超過20站以上的社區接種站，再一起來接種。高端疫苗部分，預計在26日會先安排1次專案接種，讓想打的人先打。

桃園市政府教育局長林明裕表示，目前還有123個學校、幼兒園、補習機構停課，累計停課班級有167班，佔桃園市所有班級數的2%；沒有停課的學校、班級仍進行正常實體課程，但會演練遠距教學，停課的班級和學生就進行線上教學。（編輯：方沛清）1110422