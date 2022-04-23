黃瀞瑩打滿3劑疫苗 出現流鼻涕咳嗽症狀快篩確診

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（中央社記者劉建邦台北23日電）台灣民眾黨士林北投區擬參選人「學姊」黃瀞瑩今天表示，昨晚出現流鼻涕、輕微咳嗽等症狀，快篩後發現確診，不過確診不可怕，一定能撐過去，也感謝醫護協助。

黃瀞瑩透過社群網站臉書（Facebook）貼文指出，很難想像，這一天這麼快來，也很難想像，什麼時候才能再和大家見面？事實上，她已打滿3劑疫苗，回顧這幾天，都有遵守防疫規定，戴好口罩、勤洗手、噴酒精消毒。

她表示，直到昨晚出現流鼻涕、輕微咳嗽等症狀，後續又出現喘的感覺，當下意識到不太對勁，快篩後為2條線。

黃瀞瑩指出，特別感謝聯合醫院陽明院區的醫護們，謝謝你們犧牲與家人相處時間，協助她完成每一道手續，由衷感謝在疫情中堅守崗位，守護大家健康。想告訴自己，確診不可怕，一定能撐過去，因黑暗過後，就會見到黎明。

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此外，無黨籍台北市議員黃郁芬昨天透過臉書發文，收到核酸檢測（PCR）報告為陽性，已遵循衛生單位指示，前往防疫旅館隔離，配合衛生單位防疫措施及相關疫情調查工作。

國民黨籍北市議員游淑慧透過媒體群組表示，現在士林北投區接連有議員參選人和現任議員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），是否可能參加同場活動所造成？建議台北市衛生局應了解可能重複足跡，避免社區感染加大。（編輯：李錫璋）1110423