誤認受困大學地下室 領角鴞1家順利放飛

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（中央社記者曾以寧高雄23日電）壽山動物園日前收到某大學員工送來安置的3隻領角鴞，原來是鳥媽媽帶幼鳥以地下室為家，讓民眾誤以為受困。1家3口經檢查都很健康，和另1隻落單幼鳥在近日順利放飛樹林。

壽山動物園在臉書貼出一段影片，4隻領角鴞在昏暗的紙箱中瞪著古溜古溜的大眼睛，並在獸醫引導下，依序從紙箱飛出，到附近樹林落腳。

壽山動物園獸醫師鄭劭蕙說明，這4隻領角鴞中，有1大2小是民眾在大學地下室發現的，某大學員工在地下室發現牠們，3天後因擔心領角鴞受困被餓死，3月8日送到壽山動物園醫療室安置。

經過獸醫一一抱起來檢查，發現這3隻領角鴞體態良好、相當健康，原來是1家3口以地下室為「家」，不是員工以為的「受困」。鄭劭蕙指出，都市生存空間的破壞及人為土地開發，環境因素才使領角鴞移居到地下室。

為了讓牠們能好好過生活，園方先將牠們安置在動物園，不用擔心食物來源。剛好動物園當時也收到1隻年紀相仿落單領角鴞幼鳥，充滿母愛的親鳥也接受了這落難養子，讓牠與另外2個孩子一同長大。

鄭劭蕙說，經過幾日休息、調養，4隻領角鴞終於在近日成功放飛到發現地附近的樹林，希望牠們能在野外裡找到真正大自然的家。（編輯：方沛清）1110423