苗栗新增28例 汶水國小附設幼兒園設快篩站

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣23日電）苗栗縣今天新增28例本土確診個案。苗栗縣政府表示，因應汶水國小附設幼兒園學童染疫，泰安鄉社區感染風險增加，醫療團隊今天進駐開設快篩站。

中央公布苗栗縣新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診28案，其中14例為匡列採檢確診、3例為居隔陰轉陽，11例為因症狀、有足跡重疊、持簡訊或有染病疑慮者至醫院或篩檢站採檢確診。

苗栗縣政府發布新聞稿表示，今天確診者中有16位男性、12位女性，年齡分布在1至55歲，CT值在17.3至26.3之間，有症狀者仍以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主。

苗縣府指出，今天確診者分布於竹南鎮8例、頭份市5例、造橋鄉4例、苑裡鎮3例、苗栗市3例、大湖鄉1例、通霄鎮1例、獅潭鄉1例、三義鄉1例、南庄鄉1例，陸續安排醫院、加強型防疫旅館或居家照護收治。

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苗縣府表示，因應全國社區感染風險不斷增加，篩檢站持續開設，包括慈祐醫療團隊進駐竹南鎮大厝里活動中心，今明2天加開假日篩檢站；另，也於大千醫院、李綜合、通霄光田醫院急診室旁開設篩檢站，時間為今天下午4時至晚間8時。

另，因應泰安鄉汶水國小附設幼兒園學童染疫，社區感染風險增加，衛生局醫療團隊今天進駐，下午2時30分至晚間5時於汶水國小附設幼兒園門外開設快篩站。（編輯：方沛清）1110423