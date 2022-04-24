民眾參加振興經濟彰化加碼中35獎 不實消費機率高

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（中央社記者吳哲豪彰化24日電）為鼓勵民眾消費，彰縣府舉辦「振興經濟彰化加碼」抽獎活動，4月12日抽獎名單出爐，1名蕭姓民眾中了35個獎；縣府調查發現，蕭姓民眾的發票都來自特定商家，研判不實消費機率高。

為鼓勵民眾在彰化消費，縣府舉辦「振興經濟彰化加碼」抽獎活動，民眾只要在彰化縣消費滿新台幣200元，登錄發票號碼，就可以獲得抽獎序號參加抽獎，頭獎為伸港鄉1房型的青年住宅或等值現金新台幣125萬元，活動共抽獎3次，除今年1月17日及4月12日外，7月還會舉辦1次抽獎，日期未定。

民主進步黨籍彰化縣議員賴清美在臉書貼文指出，1名蕭姓民眾參加振興經濟彰化加碼活動，卻中獎35次，獲得6萬6500元現金，呼籲縣府查明真相。

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彰縣府今天發布新聞指出，4月12日抽獎活動經調查後，縣府就已發現蕭姓民眾中獎情形有異常，經了解發票大多自特定商家取得，初步研判不實消費機率很高。

經綠處表示，蕭姓民眾截至目前還沒有領取中獎款項，也無法清楚說明消費情形，恐怕已涉及不實消費或偽造文書情形，縣府正與稅務和法制單位釐清當事人、商家所涉及相關法律問題，並蒐集相關事證，若確有不法情事，將移送司法機關辦理。（編輯：黃世雅）1110424