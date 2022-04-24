台塑林園廠22人染疫 高市府提醒職場傳播風險

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（中央社記者曾以寧高雄24日電）高市府今天表示，台塑林園廠發生職場群聚，已匡列採檢295人，累計共22人染疫，都是職場接觸者；市府衛生局提醒，職場常見人群聚集置物櫃間或公用冰箱飲料未加蓋，都有傳播風險。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會上表示，台塑林園廠發生群聚感染。指標個案為前天公布的案49654，疫調釐清應是在健身房遭曾有外縣市足跡的人員傳染。

潘炤穎說明，目前已匡列採檢同場辦50人、共21人陽性，職場其他接觸者96人中也有1名曾與場辦人員接觸的同事確診，家屬、外包廠商149人則無人確診，累計至今共22人染疫，集中在辦公室2、3樓，分屬2單位人員。但同住家人目前到昨天都無人確診，表示疫情仍在掌握中，可阻斷對家庭傳播風險。

針對職場傳播風險，潘炤穎以多張職場常見情境照提醒，雖然多數職場座位間會有隔板區隔，但是在置物櫃間沒有空間區隔，上下班時間常會擠滿人，反而造成群聚感染的風險。

另外，影印機、碎紙機等事務機可能會有不同辦公室共用情況，務必要注意確實清消；公用冰箱則常見有飲料喝一半吸管插在上面或飲料未加蓋直接放冰箱，也都會有傳播風險；茶水間餐具雖然有標示名字，但是常見混在一起擺放，只要有一名染疫者在茶水間活動時有咳嗽、講話，飛沫會殘留在餐具上，也有交叉感染風險。

潘炤穎並公布確診者足跡，有多間餐飲店入列，包含鼎王麻辣鍋富國店、Smile One精緻涮涮鍋福華店、左營茶六燒肉堂、小港仙台日本料理、漁夫廚房海鮮餐廳、味味鄉廣東汕頭牛豬羊肉爐、我家牛排九如二路店、老四川巴蜀麻辣燙高雄中山店、五龍角石頭火鍋等，補習班則有吉的堡美語國際學校高雄光武分校、史丹佛美語補習班等。

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會中媒體詢問補習班受疫情影響情況，潘炤穎說明，目前全高雄有26所補習班部分或全面停課。市長陳其邁表示，教育局與補教協會、人數比較多的補習班也正在討論，因為補習班有跨校上課情況、影響學生較多，因此希望建議改以線上取代實體課程。

有媒體指出，基層員警反映雖然分流上班，但交接班還是會有接觸風險。陳其邁表示，會提醒公務機關、警局確實督導，交接班以不接觸為原則，實體交接班也會提醒注意防疫措施，若在戶外都有戴口罩，傳播風險很低，室內則應避免長時間近距離接觸。（編輯：陳仁華）1110424