高雄青梅盛產供過於求 市府啟動收購計畫

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高雄是全台青梅最大產區，今年青梅產量因氣候因素增加，供過於求，市府農業局啟動青梅收購計畫幫助農民。（王正國提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年4月25日

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高雄是全台青梅最大產區，今年因氣候因素較去年量產，但工廠收購量卻受疫情影響減少，供過於求，讓農民苦不堪言。市府農業局表示，已啟動青梅收購計畫，預計將收購1200公噸。

高雄青梅種植面積約1394公頃，最大產區為桃源區819公頃，其次是六龜區248公頃，另那瑪夏區也有179公頃、甲仙區147公頃，其餘地區零星種植。

桃源區民代表會主席王正國今天對中央社記者表示，今年蜜餞工廠收購量受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響大為減少，但今年青梅產量卻因氣候因素增加，供過於求。

王正國說，他有約3公頃果園，但因工廠需求不高，今年只能眼睜睜看著青梅落果腐爛，青梅一年才採收一次，整年心血就這樣落空，心痛又無奈。

市府農業局對中央社記者表示，青梅產期約在3、4月，今年因幾波低溫促進開花、也有適當雨水，青梅盛產，預估總產量9085公噸，較去年7372公噸增產23%。

農業局表示，青梅不易鮮食，多以食品加工為主要利用方式，但受疫情影響，許多青梅加工廠銷路不佳，仍有不少囤貨，因此無法如期收購。

農業局指出，4月初農業局與農糧署已協調甲仙地區農會及六龜區農會，啟動青梅收購計畫協助梅農，預計將收購1200公噸。另為鼓勵消費者自釀青梅，農業局也與大型量販通路家樂福合作推廣DIY梅子相關製品，並辦理多場教學活動。

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日前農業局長張清榮也兩度上山了解青梅生產及收購現況，並與梅農座談，農業局鼓勵梅農進行農產品分級選別，篩除不良果及小果，提升青梅品質，勿讓不良產品影響整體青梅價格。

農業局表示，今年全國農產批發市場交易行情，目前手採青梅批發均價仍達每公斤49元，建議梅農以共同運銷方式，委由六龜及甲仙地區農會協助送往批發市場拍賣；農業局也會透過網路、量販通路等管道鼓勵民眾多選購。（編輯：黃世雅）1110425