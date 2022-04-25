北市內湖施工挖損天然氣管線 北市府：搶修復氣

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（中央社記者黃麗芸台北25日電）台北市內湖區內湖路今天進行人行道施工，營造公司卻不慎挖損天然氣管線，造成鄰近約500戶供氣中斷，台北市產發局說，已督導欣湖天然氣公司進場搶修並於下午5時恢復供氣。

產發局今天發布新聞稿表示，下午1時21分接獲欣湖天然氣公司通報，內湖路二段附近今天進行人行道側溝施工工程，但施工時不慎挖損埋設地下的天然氣管線，導致內湖路103巷100號至環山路三段口，約500戶用戶供氣中斷。

產發局說，獲報後便立即要求欣湖天然氣公司停氣後，務必盡速調集人員及機具進場搶修，以減少對用戶的影響。

欣湖公司在事發20分鐘內便派員抵達現場，並確認遭挖損管線為2英吋中壓PE天然氣管線，產發局說，欣湖公司下午2時23分停止這段管線供氣，以進行搶修作業，隨後也依通報流程通報經濟部能源局及產發局。

同時，也要求欣湖公司搶修時須注意交通狀況，務必減少施工對交通影響，並請用路人於行經上述路段時減速慢行，以確保行車安全。

產發局表示，此案已督導欣湖公司立即進場搶修，並預計下午5時完成搶修作業、恢復供氣。（編輯：李亨山）1110425