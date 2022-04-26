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嘉邑行善團協力興建仁厝橋 抬高5米不淹水

2022/4/26 13:35（4/26 13:51 更新）
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嘉邑行善團捐助的嘉義縣太保市嘉62線「仁厝橋」26日舉辦謝土典禮，嘉邑行善團理事長徐文志（左）致詞表示，以往行善團捐贈的新橋，都按照行善團內部的決議命名，但此舉對地方並不友善，現在起命名都尊重地方的意見。中央社記者蔡智明攝 111年4月26日
嘉邑行善團捐助的嘉義縣太保市嘉62線「仁厝橋」26日舉辦謝土典禮，嘉邑行善團理事長徐文志（左）致詞表示，以往行善團捐贈的新橋，都按照行善團內部的決議命名，但此舉對地方並不友善，現在起命名都尊重地方的意見。中央社記者蔡智明攝 111年4月26日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）嘉邑行善團捐助改建嘉62線無名橋，依地方意見命名「仁厝橋」，今天舉辦謝土典禮。嘉義縣政府指出，新橋比舊橋高5公尺，橋面拓寬至11公尺，不再淹水、減少塞車。

嘉邑行善團捐助的嘉義縣太保市嘉62線「仁厝橋」，在去年已完工，但遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，延到今天才辦拓寬改建工程謝土典禮，嘉邑行善團理事長徐文志、嘉義縣長翁章梁、太保市長黃榮利都與會。

徐文志致詞表示，以往行善團捐贈的新橋，都按照行善團內部的決議命名，但此舉對地方並不友善，有時原本舊橋由來是有典故的，現在起命名都尊重地方的意見。

徐文志指出，嘉62線的舊橋原本是無名橋，改建後與地方人士商量，命名為「仁厝橋」，是行善團興建的第613座橋，在太保市完成的第5座橋梁。

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嘉義縣政府建設處道路工程科長何宜忠告訴中央社記者，仁厝橋橫跨「嘉義大排水溝」，原寬度僅約4公尺無法會車，且橋梁高度不足，每逢豪雨易造成淹水，影響行車安全，改建後抬高5公尺，拓寬至11公尺，解決原有的問題。

何宜忠表示，工程總經費（包括引道、橋梁改建、土地徵收）約新台幣5800萬元，中央補助4300多萬元，嘉邑行善團捐助橋梁工程款739萬元。（編輯：張雅淨）1110426

嘉邑行善團捐助的嘉義縣太保市嘉62線「仁厝橋」去年已完工，因疫情延到26日才辦拓寬改建工程謝土典禮。嘉義縣政府指出，新橋比舊橋高5公尺，橋面拓寬至11公尺，不再淹水、減少塞車。中央社記者蔡智明攝 111年4月26日
嘉邑行善團捐助的嘉義縣太保市嘉62線「仁厝橋」去年已完工，因疫情延到26日才辦拓寬改建工程謝土典禮。嘉義縣政府指出，新橋比舊橋高5公尺，橋面拓寬至11公尺，不再淹水、減少塞車。中央社記者蔡智明攝 111年4月26日
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