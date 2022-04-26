信義鄉溪旁裸露邊坡坍方 不影響新中橫公路

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南投縣信義鄉陳有蘭溪旁一處長期裸露邊坡26日發生坍方，落石巨響不斷，激起漫天飛塵，所幸下方無房舍、聚落、道路，石塊直接滾落溪床。（蘇姓民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年4月26日

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（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）南投縣信義鄉陳有蘭溪旁一處存在已久的裸露邊坡今天坍方，落石巨響不斷，激起漫天飛塵，所幸下方無房舍、聚落、道路，石塊直接滾落溪床，不影響新中橫、郡大林道行車安全。

信義鄉陳有蘭溪旁一處長期裸露邊坡今天發生坍方，民眾拍影片並上傳網路，有網友誤指是「土石流」，還有媒體誇大渲染為「新中橫大規模走山」，對此，林務局南投林區管理處透過訊息強調，對於省道台21線新中橫公路、郡大林道尚不影響行車安全。

南投林區管理處指出，有關民眾在社群媒體提供邊坡落石影片，經查位於南投林管處轄管的巒大事業區第116林班，附近無房舍、聚落、未臨道路，落石是直接滾落陳有蘭溪床，因此，不影響台21線、郡大林道行車及附近村落居民安全。

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南投林管處表示，落石地點位於信義鄉郡大檢查哨往和社方向約300至400公尺處、陳有蘭溪岸邊坡，研判崩塌原因為近期地震、降雨導致，管理處已派員了解，目前落石量逐漸減少，多為揚起飛塵，民眾上傳照片、影片中的農作物則位於陳有蘭溪對岸，無直接影響。

南投林管處表示，這處裸露地存在已久，且坡地陡峭，無法以工程或人力復育植生，林管處仍將持續觀測變動情況；發文網友也說，純粹是邊坡風化導致落石，崩塌處距離郡大林道還有一段距離，不受影響，而落石雖落入陳有蘭溪，但不影響溪水流向。（編輯：謝雅竹）1110426