台南水道博物館將辦寵物遊行 號召飼主帶毛孩出遊

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南市政府文化局與觀光旅遊局合作，將於30日在台南山上花園水道博物館舉辦「寵物文創市集」及別開生面的寵物遊行活動，邀請民眾帶著寵物到戶外走走。

台南市文化局今天發布新聞稿指出，台南山上花園水道博物館是全國唯一規劃有寵物園區的國定古蹟，加上提供免費推車的寵物友善服務，常吸引民眾帶著毛小孩前往遊憩。

台南市文化局長葉澤山表示，30日舉辦的「寵物文創市集」將匯集各種與寵物相關的文創商品，不僅可以逛，還能集點兌換超萌的貓掌手工皂。為了鼓勵環保減碳，活動當天搭乘山博行公車，並持有加蓋當日日期的山博行車票，或網路報名後全程參加寵物遊行的民眾，就可以到市集服務台兌換可愛抱枕。

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葉澤山表示，台南文史景點眾多，此次結合「綠色旅遊」與「寵物友善」主題，在台南山上花園水道博物館示範推廣城市觀光，當天活動時間從上午10時到下午4時，包含寵物文創市集、舞台表演，以及下午3時30分舉行的寵物遊行。

他說，台南山上花園水道博物館園區廣闊，擁有豐富生態，對於動物、寵物友善態度領先其他古蹟景點，民眾可帶家人與毛小孩同遊，並記得做好防曬與防蚊準備。（編輯：黃世雅）1110427