花蓮身障者愛心計程車 5/1起車資補助上調至70%

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（中央社記者張祈花蓮縣27日電）花蓮縣政府社會處今天表示，身心障礙者愛心計程車，單趟補助車資將於5月1日起從50%上調至70%，減輕身障者負擔。

花蓮縣政府統計，縣內身心障礙者約2.6萬人，占縣內人口8.2%，為提供身心障礙者族群友善乘車服務及補足復康巴士使用限制，民國107年開辦愛心計程車，開辦以來每年至少有3000人次以上搭乘。

花蓮縣政府社會處長陳加富透過新聞稿表示，今年徵選2家計程車行，包括皇冠大車隊、陽光計程車行，提供無障礙計程車供身心障礙者使用，有需求民眾可直接撥打合作車行電話叫車。

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陳加富指出，愛心計程車憑愛心乘車卡付款，5月1日起單趟補助額度從50%提升至70%，每月上限新台幣1000元折算為愛心乘車卡點數，縣府每月自動儲值，每月未用完點數次月不累計。

陳加富提醒，使用愛心乘車卡前記得至各大連鎖便利商店儲值足夠金額以自付其餘30%車資，才可進行扣款；期盼透過調高補助額度，降低身障朋友們COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的經濟衝擊，保障身障者落實社會參與的機會。（編輯：謝雅竹）1110427