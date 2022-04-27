嘉縣居隔防疫包 高風險老人增加配置血氧機

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（中央社記者蔡智明嘉義縣27日電）嘉義縣27日公布22人確診COVID-19，多為居隔陰轉陽。針對居隔新制3+4政策上路，縣府在高風險老人居隔防疫包內增加配置血氧機。呼籲縣民完整接種疫苗，落實生活防疫措施。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，新增本土確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）22人，其中居隔陰轉陽21人、症狀採檢1人；染疫者足跡單純已完成清消。全縣目前居家隔離87人，確診輕症居家照護32人。

衛生局長趙紋華告訴中央社記者，居隔新制3+4政策上路，嘉義縣首批296人解除隔離，居隔者縣府提供居隔防疫包，裡內配置5支快篩試劑，高風險的老人則多1台血氧機。

趙紋華指出，居家照護部分也備有200台血氧機，提供慢性病、長者等經評估有需求者使用。

趙紋華說，今天確診者年齡介於7歲至94歲，仍以群聚場域為主，包括中庄營區、太保工廠案延伸和2家庭群聚。另外，26日中庄營區全營篩檢551人，快篩125人陰性、PCR採檢426人，結果尚未出爐。

縣長翁章梁表示，民眾居隔前3天不可外出，第4天起自主防疫，快篩陰性者可外出工作及採買生活必需品，學生不可到學校上課。

翁章梁呼籲民眾，完整接種疫苗，戴口罩，勤洗手，注意居家環境清潔，落實生活防疫措施。（編輯：黃世雅）1110427