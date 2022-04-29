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台鐵5/1停駛 高市警動員510人次疏導164處路口

2022/4/29 11:44
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（中央社記者洪學廣高雄29日電）因應5月1日台鐵列車停駛，高市警局連假每天投入警民力510人次在重要風景區、市區要道等164處路口加強交通疏導，協助引導民眾搭乘大眾運具，也規劃專人連線警廣提供路況。

五一勞動節連假受台鐵工會發起「五一勞動節不加班活動」影響，交通部台灣鐵路管理局宣布停駛當天相關表定列車，台鐵官網「旅客服務」中新增「五一勞動節應變計畫專區」公告新增12條「類火車」臨時客運路線替代服務旅客的各類資訊，方便旅客選擇另種運具搭乘方式。

高雄市政府警察局交通警察大隊今天上午發布新聞稿說明，因應五一勞動節車流增加，警方在高市重要風景區、市區要道及國道交流道等164處路口，每天動員警民力510人次加強交通疏導，並規劃專人適時連線警廣提供相關路況訊息。

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警方指出，目前已規劃在台鐵車站新左營站、高雄車站、鳳山站，及其周邊重要交通要道路口（如左營區站前北路、高鐵路、三民區站西路、九如路、建國路、鳳山區曹公路等路段）、國道1號、10號交流道路口加派員警、義交投入交通疏導，協助引導民眾搭乘大眾運具。

警方也提醒，民眾出門前可利用高雄市即時交通網、省道即時交通資訊網、市警局即時路況網頁查詢相關交通資訊，預先規劃好行程動線，並多多利用替代道路行駛，避開車多壅塞的尖峰時段和路段。（編輯：黃世雅）1110429

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