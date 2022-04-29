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台東冷凍釋迦登日本募資平台 5小時達標10萬日圓

2022/4/29 13:23
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（中央社記者張祈台東縣29日電）台東縣政府受日商邀約，於日本最大募資平台Makuake曝光台東冷凍鳳梨釋迦，22日上線5小時就達到10萬日圓（約新台幣2萬3000元）目標，至今累積30萬日圓。

台東縣政府今天發布新聞資料指出，為推廣冷凍鳳梨釋迦，縣府3月8至12日參加日本東京國際食品展，吸引包括Makuake日本最大募資平台在內，超過80家日本業者洽商，陸續開出年底至明年的商品需求。

台東縣府說明，透過Makuake平台曝光，介紹台東冷凍釋迦產地、營養與加工技術及嘗鮮全果優惠組合，提供日本民眾上線募資（如同下單預購方式），上線5小時就達成募資10萬日圓目標，至今累積30萬日圓（約新台幣6萬8000元）。

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台東縣府指出，前往日本販售的冷凍鳳梨釋迦以2粒裝及4粒裝進行銷售，甜度都高達20度以上，被日商譽為「森林冰淇淋」，首次在Makuake募資平台開賣，帶來不錯的成效。

台東縣長饒慶鈴透過新聞稿表示，Makuake為日本前三大募資平台，是日本造訪率最高的群募網站，銷售市場明確，很重視專案的可行性，希望透過冷凍技術打開日本市場，讓日本民眾全年都能吃到美味的台東鳳梨釋迦。（編輯：黃世雅）1110429

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