高雄某特教學校群聚感染 屏東教召增8人確診

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高雄市長陳其邁（中）1日表示，高雄新增COVID-19確診個案中有居隔轉陽66例、外縣市足跡相關37例、特定娛樂場所6例、密切接觸者324例、新案疫調中1例。中央社記者曾以寧攝 111年5月1日

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（中央社記者曾以寧高雄1日電）高市府今天公布新增434例COVID-19確診個案，其中到屏東參加教召染疫新增8人確診，一所特教學校也傳出疫情，已有約4至5名不同班學生確診，特殊娛樂場所也新增6人確診。

中央流行疫情指揮中心今天宣布高雄今天新增436例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，高雄市政府下午在防疫記者會表示，有2例轉外縣市，居隔轉陽66例、外縣市足跡相關37例、特定娛樂場所6例、密切接觸者324例、新案疫調中1例。

高雄市長陳其邁說，今天特定娛樂場所個位數確診，風險控制在一定範圍內，風險最高還是有外縣市足跡者傳染給同住親友，及造成職場校園傳播。目前高雄專責、負壓病床空床率85%，並有2070人居家照護，占全部確診者78%，沒有中重症患者。

陳其邁表示，因應採檢需求可能增加，已著手準備在同盟公園、立德棒球場、新光停車場等地架設大型社區篩檢站。快篩陽性、跟確診者密切接觸者，都可以到社區篩檢站採檢。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，屏東縣某營區教召群聚事件，繼昨天有9例，今天再增加8名高雄市民確診，目前都在監控掌握當中，提醒近日有接受教召的高雄子弟，密切關注身體狀況，有不舒服務必盡速就醫。

特教學校也傳出學生疫情，潘炤穎表示，因社區風險增加，近期看到很多疫情從社區進入家庭、傳給學生，再進入校園。這間特教學校因專車接送，密閉空間風險高，已有4至5名不同年齡層、不同班同學確診，評估全校約2/3同學有風險上的疑慮，會依風險進行採檢與匡列，並與校方討論調整上課方式。

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特定娛樂場所確診部分，潘炤穎說，今天新增6例，分屬小女人小吃部KTV、林園樂複合式KTV釣蝦場、私生活PRIVATE LIFE酒吧、新樂園會館、浮花男館、朱紅酒室Red. House等。

其餘高風險足跡，包含中華衛循理會莒光教會已經有2人染疫，並有瑪祺漢堡、帕狄尼諾義大利廚房、韓石食堂林森店等餐飲工作人員染疫。金鼎軒KTV、長青村游泳健康中心、哈囉市場和草衙市場也列足跡場所。（編輯：謝雅竹）1110501