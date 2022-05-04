上屆活動專頁網域未續約變色情網 苗縣府急撤除

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苗栗縣政府啟動第4屆青年事務委員徵選活動，卻有民眾發現，點入上屆徵選活動網址竟是色情網站，縣府已緊急將連結從縣府官方網站撤除。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 111年5月4日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗縣政府啟動第4屆青年事務委員徵選活動，民眾發現，點入上屆徵選活動網址竟是色情網站。縣府今天表示，因上屆活動廠商網域未續約造成，已緊急將連結從縣府官方網站撤除。

苗栗縣政府勞工及青年發展處長彭德俊表示，因辦理青年事務委員網路票選時間不長，去年第3屆活動廠商是採短期租用網域方式，提供活動投票等使用，活動結束後就沒再使用；但可能當時辦理票選時，網站點擊流量高，引來網路蟑螂覬覦，買走網域註冊後更換為色情網站繼續使用。

苗栗縣政府成立青年事務委員會，提供青年參與公共事務的機會，今年青年事務委員會邁入第4屆，將遴選12名設籍或居住在苗栗縣的青年代表。

苗栗縣議員宋國鼎透過臉書（Facebook）發文指出，許多青年朋友昨天傳訊告知，縣府第3屆青年事務委員的徵選活動網站，「點進去卻是色情網站！」雖然是過去的徵選網頁，但仍凸顯縣府活動與網站管理問題。

宋國鼎表示，縣府活動應使用政府網域 （.gov.tw），不該任意使用其他網域，一方面是縣府管理方便、不會被其他人買走，另一方面是民眾才知道這是政府活動、有一定的公信力，否則極可能發生網域註冊後遭網域蟑螂拿走情況。

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宋國鼎說，縣府應該檢討活動的後續網站管理，千萬不能為了方便，委託廠商製作一次性網站，而不思後續的管理機制，從這次事件可看出，縣府應思考作為公部門對民眾信任度的問題，若是承包廠商任意選擇網址便宜行事，最後折損的絕對會是縣府的公信力。

對此，彭德俊表示，目前已將第3屆活動連結從縣府官方網站撤下，為了避免類似事件發生，今年第4屆青年事務委員網路票選是使用縣府官方網域，5月3日至9日進行網路投票。（編輯：戴光育）1110504