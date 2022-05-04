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揮別前2年乾旱陰霾 金門小麥大豐收

2022/5/4 18:18（5/4 18:56 更新）
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金門縣政府建設處4日表示，前2年金門因受極端氣候影響，年降雨量都未達500公厘，嚴重影響高粱和小麥收成，而今年1至4月累積雨量已接近350公厘，作物生長狀況良好，縣農會評估，今年小麥總產量應可超過450萬公斤。（金門縣政府提供）中央社 111年5月4日
金門縣政府建設處4日表示，前2年金門因受極端氣候影響，年降雨量都未達500公厘，嚴重影響高粱和小麥收成，而今年1至4月累積雨量已接近350公厘，作物生長狀況良好，縣農會評估，今年小麥總產量應可超過450萬公斤。（金門縣政府提供）中央社 111年5月4日
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（中央社金門縣4日電）金門縣政府今天表示，今年前4月累積雨量已接近350公厘，作物生長狀況良好，評估今年小麥總產量應可超過450萬公斤。

縣長楊鎮浯今天率建設處長李有忠、農業試驗所長楊慧明到縣農會榖物乾燥中心，視察冬季小麥收成情形，縣農會理事長許玉昭、常務監事蔡水游及總幹事文水成陪同出席。大家看到小麥豐收笑開懷。

建設處發布新聞表示，前2年金門因受極端氣候影響，年降雨量都未達500公厘，嚴重影響高粱和小麥收成，以往小麥的年平均產量約有370萬公斤，去年小麥產量甚至未達200萬公斤。而今年1至4月累積雨量已接近350公厘，作物生長狀況良好，縣農會評估今年小麥總產量應可超過450萬公斤。

農會表示，由於收成狀況良好，負責收兌小麥的縣農會穀物乾燥中心出現排隊爆滿情況；農會除了發放號碼牌安排入場時間收兌外，也將部分小麥分流至畜試所養牛專區貯料間。

楊鎮浯視察後受訪表示，高粱小麥是金門最主要的農作物，也是金酒公司釀酒的重要原料，最近國際糧食波動，如何確保作物的來源的穩定，會是未來重要的課題。

楊鎮浯同時表示，近年來，從事農作的農友數量越來越少，年齡也越來越高，為了避免農地荒廢，縣府積極爭取中央補助計畫，並與縣農會合作，協助農友購置重型機械、節水設施，同時也向農委會爭取高粱收入保險，並給予適當的補助，讓農友減輕負擔，降低農民生產風險。

依據農業試驗所即時監割資料所示，本季小麥核定面積為1699公頃，4月1日開始監割，已收成1000餘公頃，進度達60%，產量約340萬公斤。

正值小麥收成季節，麥田呈現金黃景色吸引民眾打卡；縣府提醒，民眾如要紀錄這季節限定的金黃景色，除了把握時間前往，也務必顧及自身防疫安全。（編輯：黃世雅）1110504

今年前4月累積雨量充足，金門小麥生長良好大豐收，金門縣長楊鎮浯（中）4日到農會榖物乾燥中心視察冬季小麥收成情形，看見小麥豐收十分開心。（金門縣政府提供）中央社 111年5月4日
今年前4月累積雨量充足，金門小麥生長良好大豐收，金門縣長楊鎮浯（中）4日到農會榖物乾燥中心視察冬季小麥收成情形，看見小麥豐收十分開心。（金門縣政府提供）中央社 111年5月4日
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