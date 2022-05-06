花蓮某分局單週7人確診 縣警局澄清非喝花酒染疫

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花蓮某分局傳出分局長、組長等7人本週接連確診COVID-19，外傳是「長官帶下屬喝花酒」，花蓮縣警察局6日晚間發布聲明澄清，經調查是單純餐廳聚餐，絕無喝花酒染疫情事。圖為花蓮縣警局。中央社記者張祈攝 111年5月6日

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（中央社記者張祈花蓮縣6日電）花蓮某分局傳出分局長、組長等7人本週接連確診COVID-19，外傳是「長官帶下屬喝花酒」，花蓮縣警局晚間發聲明稿駁斥，經調查是單純餐廳聚餐，絕無喝花酒染疫情事。

花蓮縣警察局晚間發布聲明澄清，嚴正駁斥媒體報導喝花酒情形，經調查為同仁間單純聚會，餐廳為單純處所，無包廂，與八大有女陪侍無關，該分局本週陸續有7人染疫，包括分局長、組長等中高階警官，共計9人確診。

花蓮縣警局統計，全縣累計23名警務人員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），針對確診同仁均予以慰問、關懷及提供必要協助。

花蓮縣警局指出，疫情爆發至今，多次要求同仁減少群聚及餐敘聯誼，單純生活，避免染疫風險，也叮囑隨時注意身體狀況。（編輯：謝雅竹）1110506