確診女子流落台南街頭 投宿搭車被拒、攔警求助

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（中央社記者張榮祥台南7日電）高雄1名女子日前到台南求職，確診後入住旅館，深夜才告知房務人員，當下被要求離開，且遭計程車拒載，獨自走在街頭時向巡邏警車求助，嚇得旅館、警方事後趕緊清消快篩。

台南市警局第3分局警員今天告訴中央社記者，這名高雄女子曾在台南就業，4日到台南訪友及求職，且和友人住在一起，未料友人發病確診居家隔離，5日要求女子離開以免被感染。

女子只好離開友人住處，且在當天下午入住安南區一家複合式旅館前得知自己也確診，但女子還是住了進去，關在房中，請旅館送餐；房務人員6日凌晨再度送餐時，聽到女子持續咳嗽，詢問後，女子才坦承確診。

女子的回答，嚇壞了房務人員，趕緊退錢要求女子離開，女子無奈之下，離開旅館後坐上1輛計程車，明確告知自己確診，希望找到能夠投宿過夜的地方，但也遭到拒載。

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女子孤立無援，深夜走在空無一人的街頭，恰好巡邏警車經過，趕緊揮手求助，警員得知實情後，情緒立刻緊繃，再三確認女子是否戴好口罩，保持安全距離，然後安撫女子情緒，且通報台南市政府衛生局聯繫防疫計程車趕來，凌晨3時許載返高雄。

警方表示，也是頭一次遇到確診女子半夜走在無人街頭，事後旅館及警車全面清潔消毒，相關人員快篩，以確認未被感染。（編輯：方沛清）1110507