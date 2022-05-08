母親節遇上疫情 高雄各大景區、夜市人潮銳減

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）今天是母親節，但國內COVID-19疫情嚴峻，高雄各大景區人潮銳減逾3成，鼓山往返旗津搭乘人次減少，商圈、餐廳也顯得冷清；有夜市業者更直呼，近3個月來生意雪崩下滑剩2、3成。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數不斷攀高，高雄包含蓮池潭風景區、愛河、月世界地景公園、旗津海岸公園、駁二藝術特區、西子灣等20多個景區，未見擁擠人潮，旅遊人潮警示燈號系統全都綠燈。

根據市府觀光局最新統計，截至昨天晚上6時，高雄各大景區造訪人次共約7.2萬多人，與五一連假相比，人潮約減3成以上。

另據高雄市輪船公司統計，昨天鼓山往返旗津渡輪約1萬346人次搭乘，比五一連假4月30日1萬1987人次、5月1日1萬2333人次少，研判是因疫情及非連假等因素造成。

高雄市六合國際觀光夜市發展促進會理事長莊惠民對中央社記者表示，逛夜市人潮銳減，生意跟3個月前相比，大概只剩2、3成，但攤商為了生計，還是每天擺攤，苦等民眾光顧。

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莊惠民說，之前市府發放的高雄券、商圈夜市券等振興經濟方案，對商圈夜市很有幫助，撐過這波疫情後，如政府能有新的補助或振興措施，他樂觀其成。

此外，以往母親節許多人會訂桌慶祝，但餐廳業者說，今年選擇外帶的人增多。市民張小姐說，以為臨時到餐廳用餐會沒位子，昨天與家人碰運氣到常去的餐廳看看，沒想到居然空位不少，用餐的人比以往週末少很多。（編輯：黃世雅）1110508