城中城快拆完將蓋公園 區段徵收72人完成協議價購

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高雄市政府推動「城中城暨七賢國中舊址跨區區段徵收」案，目前城中城大樓已拆逾90%，即將闢建公園，預計9月中旬完工。中央社記者蔡孟妤攝 111年5月9日

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）高市府推動「城中城暨七賢國中舊址跨區區段徵收」案，目前七賢國中舊校舍拆除逾49%，預計年底興建社宅等設施；城中城大樓則已拆逾90%，即將闢建公園，預計9月中旬完工。

「城中城暨七賢國中舊址跨區區段徵收」案，範圍包括城中城大樓所在街廓2756平方公尺，以及七賢國中舊址東側1萬2327平方公尺，依市府規劃，城中城大樓土地將闢建為公園，七賢國中舊址土地則作為公辦社會住宅基地及「抵價地」。

高雄市副市長林欽榮今天下午前往七賢國中舊址，視察既有舊校舍拆除工程進度。地政局簡報表示，原七賢國中舊校舍拆除進度為49.3%，預定6月30日拆完，但有望於6月16日提前完成。

至於城中城大樓的拆除進度，林欽榮表示，目前結構體已拆至1樓，拆除進度逾90%，預計5月20日可拆完，後續將闢建公園，預計9月中旬完工。

市府今天晚上7時將在鹽埕區公所舉辦「城中城舊址改建為公園開闢設計說明會」，向居民說明公園相關規劃設計。林欽榮說，公園規劃不會有紀念碑，而是會塑造「重生」的感覺，重視光影變化呈現。

林欽榮並表示，原七賢國中舊址拆除完畢後，將交由國家住宅及都市更新中心興建600戶社會住宅，預計年底動工；城中城大樓無房屋所有權的住戶可優先租住，也將提供1500坪包括日照中心等社福設施，及1000坪青年共創空間。

地政局指出，「城中城暨七賢國中舊址跨區區段徵收」案，今年3月23日、25日辦理協議價購會議，土地所有權人119人，共96人同意協議價購，其中已有72人完成協議價購，並陸續辦理移轉登記完畢。

地政局表示，目前正在彙整區段徵收各項工作資料，將報內政部審議計畫書，待內政部土地徵收審議小組核准後，即可辦理區段徵收公告事宜。（編輯：陳仁華）1110509

高雄市政府推動「城中城暨七賢國中舊址跨區區段徵收」案，副市長林欽榮（前右）9日下午前往七賢國中舊址視察舊校舍拆除工程進度。中央社記者蔡孟妤攝 111年5月9日