台東馬偕醫院15例確診 綠島新增17例

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台東縣9日新增276例COVID-19確診，其中台東馬偕醫院有15例，目前馬偕醫院依照感控管理流程，進行分艙分流管理，同時調整全院各單位人力配置。（台東馬偕醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳台東縣9日電）台東縣今天新增276例COVID-19確診，242人戶籍或居住地為台東、34人外縣市醫院通報，其中綠島有17例、台東馬偕醫院15例確診，已持續監控，避免群聚擴大。

台東縣衛生局針對馬偕病房COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情群聚事件說明，6日接獲馬偕醫院通報住院個案發燒，隨即PCR採檢陽性確診後，立刻安排同室病人及陪病者共5人採檢，有4人確診。

後續擴大採檢對象共篩檢82人，有15人確診（包括病人7名、陪病5名、員工3名），另有1名發燒外包清潔人員快篩陽性，待PCR報告中。

目前馬偕醫院依照感控管理流程，立即針對篩檢確診病人進行分艙分流管理、樓層也暫時不入住新病人，同時調整全院各單位人力配置。衛生局目前也針對此事件持續與馬偕醫院保持密切聯繫監測中。

另外，縣內目前2家養護機構群聚事件，第一家機構有1住民身體不適住院前採檢確診，加上昨天醫事檢驗所和醫院進行定期採檢，第一家養護機構今天新增14名確診個案（包括員工2名、住民12名）。

截至目前此機構共累計確診134名（工作人員36名、住民98名），其中86人已使用抗病毒藥劑，後續仍持續安排定期PCR複檢。

另一機構今天新增2名密切接觸的住民隔離期間有發燒後採檢確診，目前已累計13人確診（員工6名、住民7名），針對今天新增個案已由醫院評估是否用藥。衛生局及社會處仍持續監控機構內群聚員工及住民交流狀況、落實環境清潔等感控流程，避免群聚擴大。

另外，綠島今天新增17例確診個案，多為先前確診的幾間潛水民宿業者衍生及有一家7口親友間接觸傳染確診。全縣目前累計居隔共4550人，1125人仍隔離中。

衛生局說明，面對疫情持續嚴峻，設有防疫專線、居家照護專線等供民眾諮詢，台東市確診狀況較為嚴重，也協調人力協助疫調及快篩試劑的遞送等服務，將盡全力協助民眾一同度過這波疫情。（編輯：陳仁華）1110509