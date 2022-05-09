打破保鮮期框架 高雄冷凍截切金鑽鳳梨首發輸日

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（中央社記者曾以寧高雄9日電）高雄金鑽鳳梨突破鮮果航運困境及檢疫，結合「急速低溫冷凍」技術製成冷凍截切鳳梨，保存期限長達2年，今天首發20公噸海運銷日，預計5月中下旬抵橫濱上架當地連鎖超市。

這項台灣鳳梨銷日新頁，今天在行政院農業委員會國際處副處長林志鴻、農糧署主秘陳啟榮與高雄市政府農業局長張清榮等人見證下，首發20公噸冷凍截切鳳梨海運外銷日本橫濱。

夏季消暑水果鳳梨進入盛產期，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，國際海空航班大亂，導致水果外銷時程受影響，為克服不耐儲存、檢疫等困境，農業局今天新聞稿表示，高雄業者特選旺來果菜生產合作社種植的高品質鳳梨，透過急速冷凍技術截切加工製成「冷凍截切鳳梨」，方便食用也能將鳳梨鮮美牢牢鎖住，保存期限長達2年，讓日本消費者一年四季都能品嚐甜美高雄鳳梨。

開發冷凍截切鳳梨的慶得農果業有限公司表示，冷凍截切鳳梨製作不易，為保持鳳梨最佳風味，80公噸的鮮果只能製作出20公噸冷凍鳳梨，加工富含酵素的鳳梨，過程中還必須嚴格管控生菌數量，以達食品安全標準；搭配藍天運通股份有限公司提供妥善的冷鏈設備，才能不受時間與空間影響，讓海外消費者品嘗高雄鳳梨鮮甜滋味。

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張清榮說，高雄鳳梨種植面積達1000多公頃，產區以大樹為主，其次為大寮、內門、鳥松地區，盛產季節從4月至6月。農業局自民國101年起，每年率領農民團體參加日本東京食品展，深耕日本外銷市場，將台灣高品質水果推向國際。

此外，也協助農民團體提升冷鏈、加工設備，全方位升級高雄水果外銷品質。在農民團體、貿易商等多方努力下，高雄鳳梨外銷日本數量自2月起至今已達3000公噸。（編輯：孫承武）1110509