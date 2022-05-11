更多編輯台推薦新聞：
防疫險理賠可改附數位健康證明 PCR檢驗結果下載指南看這裡
生活

防疫險理賠可改附數位健康證明 PCR檢驗結果下載指南看這裡

脫線從笑匠到雞長 喜劇舞台下嚐盡辛酸85歲還清千萬債務
娛樂

脫線從笑匠到雞長 喜劇舞台下嚐盡辛酸85歲還清千萬債務

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

防疫整理包》本土增5萬780例 數位健康證明可替代診斷書申請理賠

防疫整理包》本土增5萬780例 數位健康證明可替代診斷書申請理賠

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

花蓮西瓜價格看漲 警方出動空拍機全方位護瓜

2022/5/11 11:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣11日電）花蓮西瓜產期將屆，今年有價格攀高趨勢，易引起不肖歹徒覬覦，鳳林警分局即日起成立「護瓜專案小組」，加強巡邏勤務，並出動空拍機輔助，全方位無死角監控瓜園。

鳳林警分局今天發布新聞資料指出，轄區內中心埔、中興橋及箭瑛橋3區，以種植西瓜聞名，出產新蘭西瓜、小玉西瓜、華寶西瓜等，曾入選小英總統國宴，也稱為「總統瓜」或「國宴瓜」。

鳳林警分局表示，今年度其他產區有天災狀況發生，造成產量銳減，西瓜價格有升高趨勢，容易引起不肖歹徒覬覦，警方即日起成立「護瓜專案小組」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鳳林警分局指出，由轄區分駐（派出）所執行巡邏勤務，夜間、深夜時段結合偵查隊專責警力，實施不定時路檢盤查，並以空拍機輔助，從高空俯瞰，全方位無死角監控瓜果園區，尤其針對汽、機車不易深入地區，辨識可疑人車。

鳳林警分局也成立線上「護瓜line群組」，與瓜農、商行及地區居民保持聯繫，若發現可疑人車可及時通報警方，警民合作守護瓜果。（編輯：陳仁華）1110511

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族