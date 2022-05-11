台中綠美圖上梁 雙館共構未來新地標

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）由日本知名建築師妹島和世設計的台中綠美圖，今天進行上梁典禮，市長盧秀燕表示，這座美術館與圖書館共構的綠美圖在上梁後，預計年底完成硬體結構，未來將成為台中新地標。

「台中綠美圖」今天舉行上梁典禮，由盧秀燕率領市府團隊，與建築工程團隊、美術界、圖書館界等相關代表，共同在主梁上簽名落款後上升定位。綠美圖設計者建築師妹島和世與西澤立衛，也隔海錄製影片獻上祝福。

盧秀燕在會中致詞指出，綠美圖由2010年普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛組成的SANAA事務所，與台灣劉培森建築師事務所跨國合作，以「公園中的圖書館、森林中的美術館」為設計發想，加入「以人為本」理念，打造8棟互相連結、可恣意穿梭的夢幻文化建設。

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盧秀燕表示，綠美圖建設過程歷經4次流標，大幅調整預算和辛苦籌備，終於在2019年9月16日開工，這是一座地下2層、地上7層鋼骨結構的隔震建築，總樓地板面積高達5萬8000平方公尺，基地面積約2.6公頃。今天上梁後，預計年底完成整個硬體結構，明年起開始下階段的龐大內部裝修工程、軟體安裝及籌備營運。

台中市文化局指出，綠美圖擁有「首創採分齡分棟的市立圖書館」、「全台單層服務面積最大的圖書館」、「將地面層抬高與公園連結，開放為市民場域」、「全國最具空間彈性的現代美術館」、「可結合公共藝術展演的建築外牆」等5大特色，工程主體預計今年完工、內裝預計2025年完成。（編輯：謝雅竹）1110511