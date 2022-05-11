台南推水域遊憩體驗 4大主題向遊客招手

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台南市長黃偉哲（右3）11日出席在虎頭埤風景區舉辦的2022台南市水域遊憩體驗活動記者會，鼓勵民眾到戶外走走、從事相關水域遊憩活動。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年5月11日

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南市政府將從29日起推出共100梯次的水域遊憩體驗活動，依各水域特色規劃休閒體驗、風箏衝浪、環河挑戰、生態探索等4項主題，吸引遊客到台南玩水消暑。

台南市長黃偉哲今天出席在虎頭埤風景區舉辦的2022台南市水域遊憩體驗活動記者會時表示，隨著氣溫漸高，親水活動只要在安全且防疫確實的條件下，鼓勵大家到戶外走走比較健康，水域活動如操舟、划槳、衝浪等都能保持社交距離，未來市府會持續開闢更多適合水域遊憩的場所。

黃偉哲表示，台南境內水域兼具多元特色，埤塘、水庫、運河、海域都有不同風貌，「2022台南市水域遊憩體驗活動」加入「環河挑戰」及「生態探索」新系列活動，29日起於台南運河拉開序幕，至10月16日止，每個月於不同熱門水域規劃精彩活動。

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台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧表示，今年依各水域特色規劃4大主軸，在台南運河、虎頭埤風景區、官田葫蘆埤自然公園、柳營德元埤荷蘭村、黃金海岸、四鯤鯓紅樹林水域辦理共100梯次體驗活動。

郭貞慧指出，「休閒體驗」與「風箏衝浪」場次採70%預先報名及30%現場報名併行；「環河挑戰」及「生態探索」場次採全額網路預先報名辦理，線上報名系統，將於各活動日前12天中午12時開放報名，各活動日前5天截止報名，相關活動訊息可至台南旅遊網或活動臉書專頁查詢。（編輯：謝雅竹）1110511