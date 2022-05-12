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同事確診楊鎮浯快篩陰 迎城隍縮小規模登場

2022/5/12 13:19（5/12 13:31 更新）
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金門年度盛會「迎城隍」12日照常登場。縣長楊鎮浯（前）表示，得知辦公室人員確診後，他立刻進行快篩，包括隨扈和駕駛在內其他員工也採檢，全都是陰性。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年5月12日
金門年度盛會「迎城隍」12日照常登場。縣長楊鎮浯（前）表示，得知辦公室人員確診後，他立刻進行快篩，包括隨扈和駕駛在內其他員工也採檢，全都是陰性。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年5月12日
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（中央社記者黃慧敏金門縣12日電）今天是農曆4月12日，金門年度盛會「迎城隍」照常登場。縣長楊鎮浯表示，得知辦公室人員確診後，立刻進行快篩檢驗，包括隨扈和駕駛在內其他員工也採檢，都是陰性。

今年是浯島邑主城隍爺遷治342週年，巡安遶境下午展開。楊鎮浯上午先率縣府主管到城隍廟祭拜，祈求國泰民安和金門一切順利，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情早日退散。

楊鎮浯受訪表示，得知辦公室1名員工確診後，他立刻進行快篩，包括隨扈和駕駛在內的其他工作人員也採檢，結果都是陰性。楊鎮浯同時也在「躍動金門－楊鎮浯」臉書（Facebook）貼上快篩檢驗陰性結果照片，要民眾放心。

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楊鎮浯表示，迎城隍是金門最重要的民俗活動，也是民眾信仰中心，雖然疫情嚴峻，還是尊重廟方讓金門鄉親以一定的方式呈現。他說，縣府主辦的浯島城隍文化觀光季活動全部取消，台灣團客也取消參觀行程，只有少數自由行散客參與；他預估廟方人員加上陣頭，不會超過400人。

雖然官方活動取消，楊鎮浯表示，縣府還是協助必要的防疫措施，包括提供600劑快篩試劑；城隍廟管理委員會並自製3劑疫苗施打標誌，供民眾配戴識別。（編輯：陳仁華）1110512

金門年度盛會「迎城隍」12日縮小規模登場，縣長楊鎮浯（前左3）率縣府主管到城隍廟祭拜，祈求國民安和金門一切順利，同時期盼COVID-19疫情早日退去。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年5月12日
金門年度盛會「迎城隍」12日縮小規模登場，縣長楊鎮浯（前左3）率縣府主管到城隍廟祭拜，祈求國民安和金門一切順利，同時期盼COVID-19疫情早日退去。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年5月12日
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