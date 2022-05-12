雲林荔枝結果率低 藍綠分頭勘災爭取現金救助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

雲林縣政府和民進黨立委劉建國團隊日前紛紛接獲荔枝農民陳情指出，荔枝結果率偏低，農糧署人員12日現勘，研判結果率低與今年年初氣候不穩定有關，縣府將向農委會爭取公告為天然災害現金救助地區。中央社記者姜宜菁攝 111年5月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）雲林縣府和民進黨立委劉建國團隊今天與農糧署人員分頭到林內、古坑和斗六勘查荔枝災損，研判結果率低與今年年初氣候不穩定有關，縣府將向農委會爭取公告為天然災害現金救助地區。

根據雲林縣政府農業處統計，雲林縣荔枝種植面積近100公頃，主要產地集中在斗六、古坑鄉和林內鄉；縣府上月起接獲果農陳情，荔枝結果率偏低。

副縣長謝淑亞、縣府農業處、台南農改場及農糧署官員今天一起到斗六及古坑果園會勘，發現著果率確實偏低，每串荔枝只零星結幾顆果實。

另外林內鄉長張維崢與縣府農業處人員到林內鄉會勘，張維崢表示，今年3月間下大雨，造成荔枝受損，因此向民進黨立委劉建國陳情，希望農糧署能儘速啟動天然災害補助。

農試所主任張哲瑋（也是荔枝專家）提到，今年雲林地區荔枝產區間開花參差，且受2、3月霪雨影響導致著果情形不佳，損害程度已達救助標準，會盡快公告天然災害救助辦法，農民可以向地方公所申報，政府會與農民站在一起，解決農民問題，減輕農民負擔。

縣府農業處副處長蔡耿宇說，雲林地區荔枝失收約3到4成，已經符合天然災害現金救助標準，將建請農委會公告雲林為災區，讓農民可以申請現金救助。

縣府表示，今年3、4月的天災嚴重影響農作物收成，目前已有草莓、大蒜、西瓜、咖啡、改良種芒果等作物獲中央公告辦理現金救助，未來還有西施柚及文旦也可能納入現金救助範圍。（編輯：陳仁華）1110512