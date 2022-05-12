內政部13日審查彰化升格案 王惠美：助區域均衡發展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

彰化縣議會第19屆第7次定期會12日議程安排縣政質詢，有議員詢問內政部審查小組13日將審查彰化升格案，縣長對升格有無信心，彰化縣長王惠美（中）表示，會向中央說明升格重要性。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年5月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化12日電）內政部明天將審查彰化升格案，彰化縣長王惠美在議會接受質詢時說，各黨派都支持彰化升格，站在區域均衡發展立場看，中部只有1個直轄市，彰化升格成功有助區域發展。

彰化縣議會第19屆第7次定期會今天議程安排縣政質詢，國民黨彰化縣議員劉淑芳詢問明天內政部審查小組將審查彰化升格案，縣長對升格有無信心，縣長王惠美則說，會向中央說明升格重要性。

王惠美接受媒體聯訪指出，過去彰化曾多次與升格擦肩而過，這次在各黨派支持下，明天北上向中央爭取升格絕對是關鍵一戰，而有人在選舉時說中部贏、全國就贏，她希望大家在選舉後仍持續關注彰化。

王惠美說，彰化縣是百萬人口大縣，能不能升格差別很大，如果站在區域均衡發展的立場來看，中部只有台中市1個直轄市，彰化如果能升格成功，對區域發展也有幫助。

王惠美表示，台灣的未來不能沒有彰化，因為彰化有離岸風電等綠電設施，像台積電也需要綠電，她呼籲中央讓彰化順利升格。

縣府指出，明天上午，王惠美將率領縣府民政處、財政處等相關局處長前往內政部報告，向中央說明彰化縣升格的必要性。（編輯：陳仁華）1110512