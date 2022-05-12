高雄關懷包得來速已發近6千份 畢典放寬可辦實體

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高雄市長陳其邁（中）12日表示，高雄新增3261例確診，有境外移入、重複通報、改判、轉外縣市等共80例、居隔轉陽374例、外縣市旅遊史127例、特定娛樂場所20例、密切接觸者2564例，新案疫調中96例。中央社記者曾以寧攝 111年5月12日

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（中央社記者曾以寧高雄12日電）高雄市「關懷包得來速」昨天上路，高雄市長陳其邁說，昨天到今天中午前已發出5934份，效率非常高。高市府昨天表示各校畢業典禮原則上以線上辦理，今天公布放寬實體舉辦標準。

高雄市「關懷包得來速」昨天上路，民眾接到確診訊息後2小時即可委託親友，或由居隔者到38個行政區的得來速窗口領取防疫關懷包。陳其邁今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會上表示，昨天已經發出約3922份，今天到中午前也發放2012份，且1/3是在確診2小時後、4小時內領到，速度很快、效率也非常高。

陳其邁提醒，確診者不能出門，關懷包可由非同住親友代領，接受隔離的同住家人也可以自己步行、駕車前往領取，但途中不能趁機去其他地方。若真的沒有人可以代領或行動不便，也可以打關懷專線，市府會協助配送。

陳其邁說明，關懷包以家戶為單位，全家所有人需要的試劑都算在裡面，領取的時候，務必要當場點清快篩試劑數量是否與家中人數相符，每個大人3支、小孩2支。且為了讓大家盡快領到關懷包，發放時會相信民眾自己報的同住人數，但市府也會疫調、查核，若有浮報，將依法辦理，請大家不要謊報。

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高市府昨天宣布，今年畢業典禮將以線上辦理為原則。教育局長謝文斌今天表示，仍以線上辦理為原則，但因為高雄市從小校到大校都有，考量小校人數少，平常都在一起，辦理實體畢業典禮風險較低，因此開放學校彈性調整，經過學生會整合同學意見，與校方討論過後，得在學校防疫專責小組採必要防疫措施下，實體舉行畢業典禮。

中央流行疫情指揮中心今天宣布高雄新增3261例確診，高市府表示，有境外移入、重複通報、改判、轉外縣市等共80例、居隔轉陽374例、外縣市旅遊史127例、特定娛樂場所20例、密切接觸者2564例，新案疫調中96例。其中校園新增確診或快篩陽性共515人、暫停實體課程及防疫假共8239人。（編輯：謝雅竹）1110512

高雄市政府宣布，今年學校畢業典禮以線上辦理為原則，教育局長謝文斌12日表示，目前仍以線上辦理為原則，但因為高雄市從小校到大校都有，考量小校人數少，平常都在一起，辦理實體畢業典禮風險較低，因此開放學校彈性調整。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年5月12日