梅雨到 台東農改場籲釋迦、水稻及柑橘防病蟲害

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台東水稻正值抽穗至乳熟期，台東區農業改良場提醒農民，已監測部分地區有零星穗稻熱病發生，梅雨過後，恐加劇疫情，甚或影響收成，建議可用藥物防治。中央社記者盧太城台東攝 111年5月14日

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（中央社記者盧太城台東縣14日電）首波梅雨季鋒面抵達，台東區農業改良場呼籲農友，雨後釋迦、水稻等重要經濟作物要做好防治病蟲害措施，減少損失。

行政院農委會台東區農業改良場昨晚發布新聞稿指出，首波梅雨季鋒面13日傍晚抵達台灣上空，影響最明顯時程落在14、15日，天氣相當不穩定，一波一波連續雨勢，恐有致災性威脅。

台東農改場表示，預計16日雨勢將從西北往東南緩和，但仍有局部大雨發生機率；雨後回暖，利於病害發生，呼籲請農友務必做好病蟲害防治工作，減少損失。

水稻部分，目前台東水稻正值抽穗至乳熟期，監測部分地區已有零星穗稻熱病發生。梅雨過後，恐加劇疫情，甚或影響收成，可用藥物防治，用藥情況可洽台東農改場。

釋迦 （番荔枝）部分，台東農改場調查每年梅雨過後大目釋迦常有果實炭疽病發生，這病原菌以雨水為主要傳播媒介，常潛伏於枝條、葉片或果實上，環境適宜時孢子發芽侵入植體。

台東農改場指出，果實初期病徵在表面局部區域形成灰黑色小斑點，隨病勢發展，部分鱗目層會形成灰黑色病斑，在溼度高時病斑上產生橘紅色孢子堆，成為田間下一波感染源。

建議農友風雨後藥劑防治，噴藥前，應先適當修剪枝條，保持通風，減少病害蔓延，並使藥劑容易到達樹冠內部。

另外，做好清園管理工作，勿將修剪後殘枝落葉堆積於樹幹基部，尤其罹病果實切勿隨意丟棄於果園，可用黑色塑膠袋集中，藉由曝曬高溫殺死病原菌，或移出果園，降低罹病風險。

柑橘類部分，目前文旦柚、臍橙等正值小果期，大雨過後務必注意防治細菌性潰瘍病，用藥情況可洽詢台東農改場。（編輯：戴光育）1110514