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梅雨鋒面來襲 中橫便道暫不對外開放

2022/5/14 17:32（5/14 17:46 更新）
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公路總局第二區養護工程處表示，14日上午8時起轄內台8線31公里處谷關、77.6公里處新佳陽、91公里處木蘭橋前，與台7甲線49公里處勝光、59公里處環山等多處，陸續發生土石崩塌或樹木傾倒，呼籲用路人下雨期間盡量避免進入山區路段。（谷關工務段提供）中央社記者蘇木春傳真 111年5月14日
公路總局第二區養護工程處表示，14日上午8時起轄內台8線31公里處谷關、77.6公里處新佳陽、91公里處木蘭橋前，與台7甲線49公里處勝光、59公里處環山等多處，陸續發生土石崩塌或樹木傾倒，呼籲用路人下雨期間盡量避免進入山區路段。（谷關工務段提供）中央社記者蘇木春傳真 111年5月14日
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（中央社記者蘇木春台中14日電）梅雨鋒面來襲，台中市和平山區道路多處土石崩塌，公路總局陸續派員前往清除，但因中橫便道坡面極不穩定，谷關工務段今天公告不對外開放，以免無預警落石危及通車安全。

公路總局第二區養護工程處今天發布新聞稿表示，今天上午8時起轄內台8線31公里處谷關、77.6公里處新佳陽、91公里處木蘭橋前，與台7甲線49公里處勝光、59公里處環山等多處，陸續發生土石崩塌或樹木傾倒。

第二區養護工程處指出，事先研判梅雨鋒面來襲，可能會造成大量持續雨情，二工處及谷關段於13日晚間已成立緊急應變，將重機械部署於谷關及梨山重要路段。

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谷關工務段表示，今天崩塌路段經迅速調動機具，與多組重機械清坍搶通，均在2小時內完成。並經當地警方交通管制及調度得宜，皆無人車受困情形，感謝警方協助共同聯防，讓坍方狀況能迅速安全排除。

另外，受連日大雨影響，台8臨37線（中橫便道）坡面極不穩定，已有顯著多處發生落石情形。今天不對外開放，以免無預警落石危及通車安全。呼籲用路人下雨期間盡量避免進入山區路段，如需進入山區，請注意車前狀況並留意小心行駛。（編輯：卞金峰）1110514

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