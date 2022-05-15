高市非農業用地禁用除草劑 市府查獲8違規共罰4萬

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）高市3年前訂定「除草劑管理自治條例」，禁止非農業用地使用除草劑，市府環保局表示，施行至今，共查獲8件違規使用除草劑，累計裁罰金額新台幣4萬元，違規地點以閒置住宅區最多。

為打造友善環境生態，環保局訂定「高雄市除草劑管理自治條例」於民國108年5月9日起施行，除了農牧用地、林業用地及養殖用地外，其他非農業用地全面禁止使用除草劑，如公園、學校、住宅區、醫院、溪畔，以及道路兩側等地均禁用。

環保局今天發布新聞稿表示，高雄市除草劑管理自治條例施行至今，共接獲34件違規使用除草劑檢舉案件，其中8件採樣送驗的植物樣本，確定含有嘉磷塞、固殺草等除草劑成分，共裁罰金額4萬元，違規地點以閒置的住宅區最多。

環保局表示，為宣導高市已全面禁用除草劑，除不定期透過電台廣播、電視或路口電視牆等管道宣導，也輔導社區志工及巡守隊以機械除草取代噴灑除草劑，並向農會及農藥販賣店家宣導，勿販售除草劑給非使用於農地的民眾。

環保局並表示，今年已針對人口數較多且有大型公園的26個鄰里主動巡查，巡查結果皆符合規定。今年至今也尚無查獲違規案件。

環保局長張瑞琿說，使用除草劑雖較機械除草更快速經濟，但背後隱藏的卻是破壞生態鏈與影響民眾健康，呼籲民眾配合禁用，齊心保護環境及大眾健康。（編輯：陳仁華）1110515