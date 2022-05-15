花蓮縣議員徐子芳確診 議會總質詢5/16如期進行

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（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）本土COVID-19疫情升溫，花蓮縣確診病例累計1萬2000多人，花蓮縣議員徐子芳在臉書公布自己確診，是花蓮首名公開承認染疫的議員；縣議會總質詢明天如期舉行。

國民黨籍縣議員徐子芳昨夜在臉書貼文指出，「因為家人相繼確診，我也不能獨善其身，和親愛的家人一同抗疫，更顯得我們的親密程度，也讓自己真正的去體驗和了解民眾在染疫期間政府的處理程序，期盼7天後，我將成為超級賽亞人。」

文末自嘲「染疫比中彩券比例還高」，臉友湧入400多則關心留言，為她加油打氣、祝福早日康復。

她說，媳婦與孫子日前確診，原本自己就居家隔離滿3天，但14日深夜出現類似感冒症狀，家用快篩檢測陽性，經醫師視訊看診通報確診，目前無發燒屬輕症，已拿藥減緩喉嚨痛等症狀。

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目前正值花蓮縣議會第19屆第7次定期大會開議期間，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，包括徐子芳等25名議員以書面質詢方式進行，僅7人維持口頭質詢。

縣議會16日將進行第一輪最後1天的總質詢，花蓮縣議會秘書長陳德惠受訪表示，確診或被匡列居家隔離的議員，均能透過視訊參與縣政總質詢，明天議程仍如期舉行；議會每天都有安排環境消毒，會做好防疫措施。（編輯：李亨山）1110515