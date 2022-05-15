提升校園防疫效能 桃園教育局額外採購30萬劑快篩

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（中央社記者吳睿騏桃園15日電）為提供學校充足快篩試劑，桃園市政府教育局額外採購30萬劑，包括20萬劑鼻腔快篩及10萬劑唾液快篩，其中2萬4000劑唾液快篩已於13日到貨，今天發放約4059劑供幼兒園學童使用。

教育局上午發布新聞稿表示，隨著本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，截至昨天為止，桃園市各級學校已累計有1萬737名師生確診，為提升校園防疫效能，桃園市長鄭文燦指示教育局採購20萬劑鼻腔快篩及10萬劑唾液快篩，方便師生即時確認健康情形及提供復班復課使用。

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教育局長林明裕表示，最近接獲家長反映，使用鼻腔快篩幫幼童進行採檢時較不方便，教育局這次額外採購時，特別分批採購10萬劑唾液快篩，提供確診停課幼兒園學童復課前使用；其中2萬4000劑唾液快篩已於13日到貨，將於今天發放約4059劑給幼兒園學童使用。

林明裕表示，目前全市學校快篩試劑供應主要來源為中央配發及市府其他單位協助，例如教育部已配發10萬6737劑快篩試劑，衛生局及秘書處也提供22萬624劑快篩試劑，總計32萬7361劑，教育局也依各校需求，從4月26日至今陸續發放27萬3083劑供師生使用。（編輯：陳仁華）1110515