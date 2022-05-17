嘉縣推居家必備良食箱 顧民眾健康保農人生計

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（中央社記者蔡智明嘉義縣17日電）嘉縣府與農會、嘉義優鮮品牌業者合作，今天推出網購「居家必備良食箱」，行銷嘉義優質農產給消費者在家防疫安心吃，照顧民眾健康也保障農民生計。

嘉義縣政府在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間為保障農民生計，與縣內農會、嘉義優鮮品牌業者合作，推出包括「營養補給箱」、「涮嘴零嘴箱」及「蔬果箱」等3種「居家必備良食箱」，提供全台民眾網購。上午在中埔鄉穰穰直賣所舉辦發布記者會。

嘉義縣長翁章梁、立委陳明文妻子廖素惠在記者會上一起以在地食材，做出美味飯糰、蛤蜊義大利麵。

翁章梁說，因疫情持續延燒，民眾大幅減少外出，改以網購消費為主，縣府因此推出「居家必備良食箱」，只要在家動動手指撥打電話或網路下單，嘉義優鮮好物就能宅配到府，讓民眾在家防疫時，也能照顧到身心健康。

翁章梁說，產品包含新鮮蔬果製成的彩虹麵、友善無毒耕作的黑米、豐富蛋白質的鵝鐵蛋、生態養殖虱目魚製成的魚鬆、原味蛤蠣低熱量濃湯、高膳食纖維的黑木耳蒟蒻，搭配可放鬆心神的阿里山金萱茶、豐富維生素C的百香果吸凍及促進體內環保的鳳梨醋。

廖素惠說，這波疫情許多親友染疫或是居隔在家，縣府推出「居家必備良食箱」正好符合需求，因此訂了10箱要送給需要的親朋好友。

嘉義縣農業處表示，有需求的民眾可以上中埔鄉農會好心情購物網https://www.1689.org.tw/或撥打電話（05）2398798訂購。（編輯：謝雅竹）1110517