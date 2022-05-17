粗心仲介害印尼籍移工淪逾期居留 公司挨罰50萬

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（中央社記者洪學廣高雄17日電）高雄印尼籍移工阿蒂遭舉報失聯，高市專勤隊調查發現是仲介業者忘記辦理居留證延期，將錯就錯跟雇主收服務費，專勤隊救出阿蒂將仲介送辦，公司也被依違反就服法開罰50萬元。

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊今天下午發布新聞稿指出，專勤隊獲報一名印尼籍移工阿蒂近來突然遭雇主通報失聯，經調查發現她已在台逾期居留近2年，隊員察覺事有蹊蹺，反覆蒐證後終於查出事實真相。

高市專勤隊調查，這名印尼籍看護工阿蒂自民國104年來台後即在雇主周姓男子家照顧其長輩，但因仲介業者108年10月間粗心忘記辦理阿蒂居留證延期，反而將錯就錯隱瞞逾期居留事實，每月繼續向阿蒂和雇主收取健保及服務費等費用，總計扣取新台幣3萬多元。

仲介負責人林姓女子和承辦人巫姓男子去年為持續掩蓋事實，利用雇主名義向勞動部謊報阿蒂失聯，事實上仍任由她繼續留在原周姓雇主家裡工作，打算未來再讓她去移民署自首，但被移民官蒐證識破救出移工。

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阿蒂獲救時，甚至不知道自己已被通報失聯及逾期居留，她向高市專勤隊表示，仲介交代她不能用健保卡看病，只能去藥局隨便買藥吃，甚至因此差點被趕出台灣。所幸經專勤隊與台灣基督長老教會勞工關懷中心協助安置，重新取得工作及居留許可。

至於仲介巫男和林女涉偽造文書罪部分，也遭橋頭地檢署檢察官偵結後依法起訴，所屬仲介公司則因違反就業服務法遭重罰新台幣50多萬元。（編輯：謝雅竹）1110517