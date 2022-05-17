梨山地區無處PCR 快篩陽採茶工人沒法就近採檢

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台中市梨山衛生所無法執行PCR篩檢，民進黨籍台中市議員何文海17日在市議會質詢指出，快篩陽性的採茶工人無法就近做PCR篩檢，又因連日下雨，採茶工人僅能在工寮休息，憂心引發群聚感染。中央社記者趙麗妍攝 111年5月17日

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中市梨山衛生所無法執行PCR篩檢，快篩陽性的採茶工人無法就近PCR，因中央防疫措施調整，防疫關懷包由1人1包改為1戶1包，中市府表示，配發對象以確診者為主。

國內疫情嚴峻，台中市和平區梨山地區主要醫療仰賴梨山衛生所，民進黨籍台中市議員何文海今天在市議會都發建設水利業務質詢上指出，梨山衛生所無法執行PCR篩檢，快篩陽性的採茶工人無法就近做PCR篩檢，又因連日下雨，採茶工人僅能在工寮休息，恐成為群聚。

台中市衛生局透過文字稿表示，梨山衛生所無法執行PCR篩檢，主因無PCR代檢機構，梨山地區居民如有PCR篩檢需求，就近至宜蘭羅東等醫院採檢。衛生局協助尋找及媒合PCR代檢機構，規劃輔導梨山衛生所成為指定的社區採檢院所，提供PCR核酸檢測服務。

另外有關台中市防疫關懷包發放，民進黨籍市議員蕭隆澤質詢表示，市府防疫關懷包的發放，市府由1人1包改為1戶1包，但有些一家許多人都確診，1戶1包是否夠用，市府要有權宜配套措施。

台中市副市長陳子敬回覆，目前台北市、新北市已沒有繼續發放，台中市也有家庭全戶確診，將盤點防疫包數量，再調配發放。

民政局以文字稿補充說明，市府關懷防疫物資配送滾動調整以家戶為單位配發「家戶關懷包」，因確診人數持續攀升，配發對象以確診者為主，避免確診者因物資需求，造成生活困擾與不便。（編輯：李錫璋）1110517