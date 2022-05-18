台北通推校園疫苗通行證 盼取代紙本小黃卡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北18日電）推廣台北通APP疫苗通行證，盼取代紙本小黃卡。台北市教育局今天宣布，高中以下設籍北市學生，7月底前開通服務，可參加iPad抽獎。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，台北市高中以下學校16日至29日暫緩辦理校外教學及畢業旅行，至於校慶、成果發表會等各類跨校大型活動，國小及幼兒園仍全面暫緩辦理，國高中則須出示接種2劑疫苗滿14日才可參與。

台北市教育局今天發布新聞稿表示，針對部分國高中跨校性活動，為節省活動現場排隊檢驗小黃卡的流程，設籍北市學生可直接出示台北通疫苗通行證，若已施打3劑疫苗或施打2劑滿14日，疫苗通行證將顯示綠色燈號，可快速進入活動現場，不用再翻找紙本資料。

教育局指出，將分成兩階段推廣台北通疫苗通行證，首階段為中學生畢業典禮及中學生教育盃3項競賽，次階段為資通訊大賽及教育博覽會等大型跨校活動，學生在7月31日前開通功能，並將截圖上傳台北酷課雲，即可參加抽獎，獎品共計10台iPad，詳細活動辦法將擇期公布於酷課雲網站。

有國小生家長對此表示，疫苗通行證立意良好，但現在只限台北市民使用，應用效果有限，且出示的頻率和需求不高，也沒有強制性，久久才會用到一次，暫時不會考慮幫小孩下載。

部分高中生則說，對這個活動沒什麼興趣，因為很難抽中，而且入學時每一個學生都會發平板電腦，準備紙本小黃卡也不會很麻煩。（編輯：李亨山）1110518